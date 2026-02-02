Мема: Ядерный план ЕС может изменить позицию России

Желание стран некоторых Европы разрабатывать собственное ядерное оружие потенциально может спровоцировать Россию. С таким мнением на своей странице в соцсети X выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Подобную чепуху часто можно услышать от лидеров Европейского союза (ЕС). Швеция и Финляндия также обсуждают совместный ядерный план в надежде сдержать Россию. Я вновь подчеркиваю, что у России нет планов вторгаться в Германию или Финляндию, но если эти ядерные инициативы продолжатся, позиция России может кардинально измениться», — написал он.

Так он отреагировал на новость о том, что Германия якобы ведет переговоры с союзниками по ЕС о возможной разработке ядерного оружия.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выступил за ядерное перевооружение стран Европы. «Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом», — сказал экс-глава МИД ФРГ.