Экономика
11:39, 2 февраля 2026Экономика

Потребление газа в России установило рекорд

«Газпром»: Дневные объемы поставок газа в РФ обновляли рекорды две недели подряд
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Потребление газа в России на фоне морозов оказалось в январе рекордным, следует из данных, опубликованных пресс-службой «Газпрома», сообщившей, что показатель превысил уровень 2024-го (51,28 против 50,97 миллиарда кубометров), а в течение двух недель подряд — с 15 по 28 января — суточный объем поставок обновлял исторические максимумы.

Речь идет о поставках из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов на территории России. В компании заявили, что они ведутся надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа.

К зиме там был создан оперативный резерв газа рекордным объемом 73,17 миллиарда кубометров, напомнили в «Газпроме».

Ранее также стало известно, что по данным на конец лета 2025 года поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» выросли более чем на четверть.

