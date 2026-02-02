Глава региона сообщил о смерти Героя России на СВО

Глава Дагестана Меликов: На СВО не стало Героя России Муслимова

В ходе специальной военной операции (СВО) не стало Героя России Муслима Муслимова. Об этом сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

«С передовой пришла очень тяжелая для меня новость», — такими словами начинается сообщение, опубликованное главой республики. Бойца не стало при исполнении воинского долга, отметил Меликов.

Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. По словам главы Дагестана, военнослужащий находился на передовой с начала СВО и прошел путь от солдата до офицера.

Дагестан — один из лидеров по числу Героев России с начала СВО среди всех субъектов Российской Федерации. По данным на январь 2026 года, этого звания были удостоены 14 уроженцев республики.