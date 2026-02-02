Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 2 февраля 2026Россия

Глава региона сообщил о смерти Героя России на СВО

Глава Дагестана Меликов: На СВО не стало Героя России Муслимова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) не стало Героя России Муслима Муслимова. Об этом сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

«С передовой пришла очень тяжелая для меня новость», — такими словами начинается сообщение, опубликованное главой республики. Бойца не стало при исполнении воинского долга, отметил Меликов.

Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. По словам главы Дагестана, военнослужащий находился на передовой с начала СВО и прошел путь от солдата до офицера.

Дагестан — один из лидеров по числу Героев России с начала СВО среди всех субъектов Российской Федерации. По данным на январь 2026 года, этого звания были удостоены 14 уроженцев республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok