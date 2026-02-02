Реклама

Культура
16:45, 2 февраля 2026Культура

Гусли официально будут национальным инструментом

Гусли признают национальным инструментом на конкурсе «Ристалище гусляров России»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Председатель оргкомитета конкурса «Ристалище гусляров России» Кирилл Богомилов заявил, что гусли будут признаны российским национальным музыкальным инструментом. Об этом сообщил ТАСС.

Богомилов сообщил, что гусли впервые получат национальный статус при поддержке Министерства культуры и Госдумы. Меморандум о признании планируется подписать 7 февраля.

«Это поможет в продвижении не только среди ценителей гуслей, но и для всех остальных. Гусли помогут сделать уникальным жанровую особенность нашей музыкальной культуры и раскрыть ее по-новому», — поделился Кирилл.

