Наука и техника
15:38, 2 февраля 2026Наука и техника

Honor выпустила смартфон с муляжом камеры

MKBHD: Honor Power 2 получил фейковую камеру, чтобы быть похожим на iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Marques Brownlee / YouTube 

Компания Honor выпустила смартфон с фейковой камерой. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Маркес Браунли (MKBHD).

В начале января корпорация Honor выпустила смартфон Power 2, который оказался похожим на iPhone 17 Pro. Аппарат имеет тройную камеру на задней панели и оранжевый цвет корпуса. Браунли выяснил, что третья камера устройства — заглушка, так как не имеет никаких функций.

Браунли предположил, что Honor стремилась максимально скопировать дизайн флагмана Apple. В том числе, новый аппарат получил три объектива, однако лишь два из них стали рабочими — основной сенсор на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив на 5 мегапикселей. Honor никак не объяснила, почему на задней панели смартфона расположен муляж.

Также автор отметил, что в настройках Power 2 можно включить так называемый режим прозрачности. Браунли заявил, что эта тема оформления скопирована с дизайна Liquid Glass, который появился в iOS 26.

Блогер подытожил, что главной особенностью аппарата — кроме его визуального сходства с iPhone 17 Pro — стал аккумулятор. Батарея телефона Honor имеет емкость 10 080 миллиампер-часов.

Ранее аналитики агентства Omdia заявили, что Honor оказался самым популярным китайским производителем смартфонов за рубежом. В 2025 году компания нарастила поставки смартфонов за пределы Китая на 55 процентов.

