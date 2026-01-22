Реклама

09:00, 22 января 2026

Назван самый популярный китайский бренд смартфонов

Honor назвали самым популярным китайским брендом смартфонов за рубежом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Honor оказался самым популярным китайским производителем смартфонов за рубежом. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на отчет Omdia.

Специалисты выяснили, что в 2025-м Honor нарастила поставки смартфонов за пределы Китая на 55 процентов. Среди 10 ведущих мировых производителей смартфонов Honor показала самый заметный международный рост за этот период. Журналисты назвали бренд самым популярным среди китайских производителей.

Растущую ориентацию Honor на иностранный рынок подчеркивает тот факт, что еще в 2021 году на зарубежные поставки компании приходилось меньше 10 процентов. Авторы PhoneArena отметили, что IT-гигант, как и многие китайские компании, никак не представлен в США. Однако Honor стабильно входил в топ-5 брендов смартфонов на многих европейских рынках — например, Франции и Великобритании.

Также специалисты Omdia заметили, что Honor стала продавать свои смартфоны дороже. ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) устройства бренда почти достигла 300 долларов (24 тысячи рублей). Для сравнения, у Oppo этот показатель составил около 250 долларов (19 тысяч рублей), Vivo — 200 долларов (15,5 тысячи рублей), Xiaomi — 180 долларов (14 тысяч рублей).

В конце января корпорация Honor выпустила похожий на iPhone смартфон Magic 8 Pro Air. Девайс оценили в 4999 юаней, или около 56 тысяч рублей.

