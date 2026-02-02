Из-за ударов ВСУ в Белгородской области начался пожар в частном доме

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, начался пожар

По территории Белгородской области нанесли удар беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под огнем оказался Старый Оскол, там начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате удара одного из них [беспилотников] загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожарf», — говорится в сообщении. Кроме того, из-за детонации другого дрона были выбиты окна более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов. Также повреждения получил автомобиль.

Сейчас специалисты проводят подомовой обход. На местах работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Ростовскую область. Там никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.