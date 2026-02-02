Реклама

14:29, 2 февраля 2026Мир

Каллас назвала основанный на правилах миропорядок иллюзией

Каллас заявила, что основанный на правилах миропорядок всегда был иллюзией
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что миропорядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией и на самом деле работало право сильного. Об этом она сказала на конференции по безопасности в Осло, пишет ТАСС.

Каллас подчеркнула, что «это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все, что хочет». По ее словам, даже в джунглях животные сотрудничают.

«И я считаю, что мы должны развивать международный порядок со странами, которые его хотят», — заявила Каллас.

Каллас отвергла инициативу по созданию нового Совета безопасности Европы, предложенную еврокомиссаром по обороне литовцем Андрюсом Кубилюсом.

Также Каллас заявила, что Украина готова идти на «очень сложные уступки» ради мирного урегулирования конфликта.

