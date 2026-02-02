Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 2 февраля 2026Ценности

Кара Делевинь кардинально сменила имидж

Британская супермодель Кара Делевинь сделала рваную стрижку и челку
Екатерина Ештокина

Фото: @caradelevingne

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых предстала в вельветовом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и туфлях-ложочках на каблуках. При этом звезда сделала рваную стрижку и челку. В качестве аксессуаров она выбрала бордовую сумку, золотую брошь и ремень.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

В январе Кара Делевинь удивила публику выходом на красную дорожку в откровенном наряде. Знаменитость посетила премьеру фильма «Грозовой перевал» в сияющем платье, которое было дополнено фиолетовым корсетом и подчеркивающим грудь декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Учебный самолет разбился в России. На борту были курсанты, никто не выжил

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Медведев рассказал о стрельбе из гаубицы в сторону Финляндии

    Житель ДНР откопал раненого российского бойца и вынес его через минное поле

    В ВСУ назвали способ обойти защиту систем ЗРК Patriot во время российских атак

    На Украине разгорелся скандал из-за земель под военное кладбище

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о маркетинге

    Кара Делевинь кардинально сменила имидж

    Россияне оказались недовольны своей зарплатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok