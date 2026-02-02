Британская супермодель Кара Делевинь сделала рваную стрижку и челку

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых предстала в вельветовом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и туфлях-ложочках на каблуках. При этом звезда сделала рваную стрижку и челку. В качестве аксессуаров она выбрала бордовую сумку, золотую брошь и ремень.

В январе Кара Делевинь удивила публику выходом на красную дорожку в откровенном наряде. Знаменитость посетила премьеру фильма «Грозовой перевал» в сияющем платье, которое было дополнено фиолетовым корсетом и подчеркивающим грудь декольте.