Китай выразил протест США

МИД КНР выразил протест из-за допросов сотрудников китайских компаний в США
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выразил резкий протест в связи с необоснованными задержаниями и допросами сотрудников китайских компаний на въезде в США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в последнее время правоохранительные органы США неоднократно проводили длительные и необоснованные допросы, задержания и депортации сотрудников китайских компаний. «Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи», — сказал Линь Цзянь.

Он обвинил американские правоохранительные органы в жестоких методах, нарушающих законные права китайских граждан и подрывающих деловую атмосферу между странами. Дипломат призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные действия и предупредил, что Пекин продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы, если США введут пошлины в размере 25 процентов за сотрудничество с Ираном. Дипломат подчеркнула, что Китай придерживается четкой и неизменной позиции по подобным вопросам.

