Космическая компания Маска начала переговоры о слиянии

Bloomberg: SpaceX ведет переговоры о слиянии с другой компанией Маска

Основанная Илоном Маском американская компания-производитель космической техники SpaceX ведет переговоры о слиянии с другим стартапом миллиардера — xAI, — работающим в сфере ИИ (искусственный интеллект). О том, что обсуждение находится в продвинутой стадии со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, переговоры могут затянуться или сорваться, но планируется, что объявление о заключении соглашения произойдет уже на этой неделе.

Сделка объединит две крупнейшие в мире компании с ограниченным числом акционеров, говорится в публикации. SpaceX, которая, как напоминают ее авторы, производит ракеты и спутники, необходимые при реализации видения Маска о размещении центров обработки данных в космосе для выполнения сложных вычислений ИИ, получила в прошлом году прибыль в размере 8 миллиардов долларов при выручке 15-16 миллиардов.

Ранее Маск предложил приурочить возможное первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX к моменту максимального сближения Юпитера и Венеры, которое ожидается в июне, как и его 55-летний юбилей. Планируется привлечь до 50 миллиардов долларов при оценке компании примерно в полтора триллиона.