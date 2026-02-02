Профессор Макгрегор: Европа привержена идее использовать Украину против России

Европа привержена идее использовать Украину против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, Россия не представляла угрозы для Европы. «Но европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что привело к катастрофе», — указал он.

По мнению эксперта, в итоге Европа начала воспринимать Россию как смертельную угрозу. Он добавил, что «европейцы глубоко привержены использованию Украины как тарана».

Ранее немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всеми западными странами и их ключевыми структурами.