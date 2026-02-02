Мальчик вышел из комы благодаря голосам одноклассников

В Китае одноклассники помогли мальчику прийти в сознание после 55 дней в коме

Восьмилетний школьник из китайской провинции Хунань, почти два месяца находившийся в бессознательном состоянии, пришел в себя благодаря одноклассникам. Об этом сообщает South China Morning Post.

После тяжелейшей автомобильной аварии в ноябре прошлого года врачи считали шансы Лю Чуси на выздоровление минимальными. Мальчик получил тяжелые повреждения мозга и легких и впал в кому. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, его мать отказывалась сдаваться.

По совету одного из медиков, который отметил, что знакомые звуки могут стимулировать определенные участки мозга, она начала ежедневно включать сыну школьную музыку и записи уроков. Параллельно классный руководитель ребенка вызвался помочь ученику: он организовал съемку видео, на которых друзья мальчика обращались к нему со словами поддержки.

Первый проблеск надежды появился на 45-й день, когда Лю Чуси отреагировал на голос учителя — его веки дрогнули. А через несколько дней после этого он даже улыбнулся. Решающим моментом стал 55-й день: во время прослушивания очередного видео от одноклассников, где они звали его играть в футбол и готовиться к экзаменам, ребенок полностью пришел в сознание и смог двигать рукой.

«Я наконец увидела солнце из-за туч. Чудо действительно произошло», — сказала позже мать ребенка, выразив глубокую благодарность всем, кто помогал ее сыну.

Ранее сообщалось, что в Китае 18-летняя абитуриентка вышла из комы, когда узнала о зачислении в университет. Ее отец принес в больницу письмо о зачислении в Транспортный университет Хуанхэ — и девушка отреагировала на новости движением век.