Россия
10:49, 2 февраля 2026Россия

Медведев раскрыл самый сложный вопрос по Украине

Зампред СБ Медведев: Территориальный вопрос является самым сложным по Украине
Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Территориальный вопрос является самым сложным по Украине. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Медведев отметил, что часто слышит мнение о том, что «вот там согласовано 95 процентов или 90 процентов». Политик подчеркнул, что по этой теме у согласования «не может быть арифметического счета».

До этого он ответил на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу. Медведев тогда задался вопросом о законности такого толкования Устава ООН.

Еще раньше стало известно, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирует принцип территориальной целостности.

