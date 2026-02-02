Медведев раскрыл самый сложный вопрос по Украине

Территориальный вопрос является самым сложным по Украине. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.
Медведев отметил, что часто слышит мнение о том, что «вот там согласовано 95 процентов или 90 процентов». Политик подчеркнул, что по этой теме у согласования «не может быть арифметического счета».
До этого он ответил на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу. Медведев тогда задался вопросом о законности такого толкования Устава ООН.
Еще раньше стало известно, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, поскольку в этом случае превалирует принцип территориальной целостности.