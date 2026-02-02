Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии

Медведев рассказал, что работал дворником из-за низкой стипендии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил, что в студенческое время он работал дворником из-за низкой стипендии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Журналист напомнил, что политику приписывают высказывание «Денег нет, но вы держитесь». После этого, Медведева спросили, был ли у него в жизни момент, когда денег не было. Политик отметил, что таких моментов было много, в частности в студенческое время. По его словам, он хорошо учился, и его стипендия составляла около 50 рублей.

«Но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я, как мог, зарабатывал. Одна из сфер деятельности, например, была связана с уборкой территории у кинотеатра недалеко от юридического факультета. Я работал дворником», — объяснил заместитель председателя Совбеза.

За эту работу он получал дополнительно от 80 до 120 рублей. Помимо того, Медведев состоял в стройотряде, где ему платили деньги, и трудился лаборантом на кафедре. После окончания университета он устроился на работу юристом.

Слова Медведева прозвучали в ходе его поездки в Крым в 2016 году. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал он на встрече с жителями полуострова. Эти слова распространились в интернете в искаженном виде — «Денег нет, но вы держитесь» — и стали мемом.

Ранее Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии. По его словам, это произошло тогда, когда он получил военно-учетную специальность артиллериста.