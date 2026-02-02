Медведев вспомнил о стрельбе из гаубицы в сторону Финляндии

Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, это произошло тогда, когда он получил военно-учетную специальность артиллериста.

«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. (...) А просто потому, что там часть находилась», — пояснил политик.

Он также отметил, что и сейчас может выстрелить при помощи прибора управления огнем.

Ранее Медведев заявил, что в вопросе возможного ядерного удара России по Украине Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года. Он объяснил, что, раз Россия до сих пор не применила этого вооружения, значит, у нее не было оснований для этого.