Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 2 февраля 2026Россия

Медведев вспомнил о стрельбе из гаубицы в сторону Финляндии

Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА НОВОСТИ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, это произошло тогда, когда он получил военно-учетную специальность артиллериста.

«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. (...) А просто потому, что там часть находилась», — пояснил политик.

Он также отметил, что и сейчас может выстрелить при помощи прибора управления огнем.

Ранее Медведев заявил, что в вопросе возможного ядерного удара России по Украине Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года. Он объяснил, что, раз Россия до сих пор не применила этого вооружения, значит, у нее не было оснований для этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти российского региона впервые прокомментировали падение самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok