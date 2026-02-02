Реклама

12:51, 2 февраля 2026Россия

Медведев высказался о последствиях распада СССР

Медведев: В результате распада СССР легче никому не стало
Елена Торубарова
Фото: Олег Молчанов / POOL / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о последствиях распада СССР, заявив, что в результате этого события «легче никому не стало». Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что распад Советского Союза был результатом, в частности, слабого анализа последствий тех решений, которые принимало руководство страны.

«Легче на самом деле никому не стало. Даже тем странам, которые сейчас не настроены по отношению к нам дружелюбно. Ведь даже они признают, что вот этот хаос, который возник, в прежней жизни его не было», — обозначил Медведев, призвав всех государственных деятелей взвешивать огромное количество последствий при принятии тех или иных решений.

«Иначе может наступить катастрофа», — констатировал он.

Ранее Медведев оценил вероятность глобальной мировой войны, отметив, что она не снижается. В частности, он обратил внимание на то, что стрелки на циферблате условных часов Судного дня «двигаются только вперед».

