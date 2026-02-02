Медведев высказался о последствиях ситуации вокруг Гренландии

Медведев: Ситуация вокруг Гренландии является серьезным вызовом единству Запада

Ситуация вокруг Гренландии является серьезным вызовом единству Запада. Позицию о последствиях конфликта высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Сам по себе этот казус весьма и весьма любопытный. В последние, во всяком случае, десятилетия ничего подобного не происходило, а сейчас происходит. Это действительно для Атлантического единства довольно серьезный вызов», — обозначил Медведев.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что угрозы для Гренландии со стороны России и Китая не существует.

«Нам очевидны и понятны резоны, которые называет президент [США Дональд] Трамп. Такая страшилка, которая используется для того, чтобы объяснить свое поведение», — заключил Медведев.

Ранее в Кремле высказались о возможном появлении системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии, подчеркнув необходимость проанализировать цели его установки.