Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 2 февраля 2026Россия

Медведев высказался о последствиях ситуации вокруг Гренландии

Медведев: Ситуация вокруг Гренландии является серьезным вызовом единству Запада
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Ситуация вокруг Гренландии является серьезным вызовом единству Запада. Позицию о последствиях конфликта высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Сам по себе этот казус весьма и весьма любопытный. В последние, во всяком случае, десятилетия ничего подобного не происходило, а сейчас происходит. Это действительно для Атлантического единства довольно серьезный вызов», — обозначил Медведев.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что угрозы для Гренландии со стороны России и Китая не существует.

«Нам очевидны и понятны резоны, которые называет президент [США Дональд] Трамп. Такая страшилка, которая используется для того, чтобы объяснить свое поведение», — заключил Медведев.

Ранее в Кремле высказались о возможном появлении системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии, подчеркнув необходимость проанализировать цели его установки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Старом Осколе из-за беспилотника ВСУ загорелся и рухнул дом. Под завалами нашли тела жертв

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Бывший еврокомиссар раскритиковал фон дер Ляйен

    В России собрались повысить корпоративные платежи за электричество

    Мальчик вышел из комы благодаря голосам одноклассников

    ВС России уничтожили два состава с бойцами и техникой ВСУ

    Еврокомиссию уличили в недостатке мужества

    В атаках ВСУ по России увидели опасную закономерность

    Ариана Гранде высмеяла Vogue за нелепую деталь на ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok