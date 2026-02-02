МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании объявил об отзыве аккредитации у российского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании объявило об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов. Заявление британского внешнеполитического ведомства было опубликовано на официальном сайте.

«Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Великобритании ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства, и поэтому сегодня мы предпринимаем ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, данное решение принято в ответ на высылку незаявленного сотрудника британских спецслужб, работавшего под прикрытием в посольстве Великобритании в Москве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если Великобритания направит свои войска на Украину, они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.