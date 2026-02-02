Реклама

17:13, 2 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mark Mitchell / Pool / Getty Images

У берегов Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. О стихийном бедствии в стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:15 по местному времени (11:15 по московскому). Эпицентр располагался в 186 километрах к юго-западу от поселка Ривертон, население которого составляет 1,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее в этот же день стало известно о землетрясении у берегов Крыма в Азовском море. Магнитуду этих подземных толчков сейсмологи оценили в 4,8.

