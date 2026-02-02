Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:39, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Зеленского назвали клоуном из-за одного требования к России

Боуз раскритиковал Зеленского за призыв к России признать его легитимность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его требование к России признать его легитимным президентом Украины. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек"», — заявил он.

По словам журналиста, глава Украины в панике призывает Россию пересмотреть юридическую позицию, относящуюся к его нелегитимности. «Клоун без короны», — заключил Боуз.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский скажет «нет» президенту США Дональду Трампу в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам Дубинского, за ответом украинского лидера последует внезапный конец конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

    Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

    Россиянин помыл изнасилованную девочку и выкинул в мешке

    Гусли официально будут национальным инструментом

    Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

    Спецпосланник США Уиткофф примет участие в переговорах Украины и России в Абу-Даби

    Рудова рассказала о тусовках с молодежью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok