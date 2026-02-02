Зеленского назвали клоуном из-за одного требования к России

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его требование к России признать его легитимным президентом Украины. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек"», — заявил он.

По словам журналиста, глава Украины в панике призывает Россию пересмотреть юридическую позицию, относящуюся к его нелегитимности. «Клоун без короны», — заключил Боуз.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский скажет «нет» президенту США Дональду Трампу в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам Дубинского, за ответом украинского лидера последует внезапный конец конфликта.