21:57, 2 февраля 2026Мир

На Западе раскрыли правду о репарациях Украине от России

Экономист Пилкингтон счел идею о выплате Киеву репараций от России заблуждением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amrei Schulz / Globallookpress.com

Европейцы сильно заблуждаются, веря в возможность выплаты Россией репараций Украине. Об этом заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон на своей странице в соцсети X.

«Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины. Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление, что европейцы верят «детским сказкам» политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия. По его словам, европейские лидеры «выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков», исходя из соображений, что «Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, переданные Украине».

В августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. Сообщалось, что сумма выплат должна составить 300 миллиардов долларов.

