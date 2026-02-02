Профессор Дизен: Продвижение России на фронте вынудило НАТО искать компромиссы

НАТО предпочитало занимать пассивную позицию в рамках конфликта на Украине, однако продвижение российских войск на фронте вынудило Североатлантический альянс искать компромиссы. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

«Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки», — сказал он, подчеркнув, что если бы российские войска не продвигались, альянс бы и дальше просто использовал украинцев с целью истощить Россию.

Дизен пояснил, что сейчас территория быстро переходит в пользу России. При этом речь идет о стратегической территории, которую альянс не желает видеть в руках Москвы. В связи с этим НАТО хочет как можно быстрее закончить конфликт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предостерег Запад от конфликта с Россией, напомнив, что это дважды становилось причиной распада объединенной Европы.