Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 2 февраля 2026Мир

НАТО начало искать компромиссы из-за продвижения России на фронте

Профессор Дизен: Продвижение России на фронте вынудило НАТО искать компромиссы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

НАТО предпочитало занимать пассивную позицию в рамках конфликта на Украине, однако продвижение российских войск на фронте вынудило Североатлантический альянс искать компромиссы. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.

«Постепенно нарастающее давление России <…> заставляет НАТО искать компромисс. Если бы линия фронта просто застопорились, <…> у НАТО не было бы ни малейшего стимула идти на какие-либо уступки», — сказал он, подчеркнув, что если бы российские войска не продвигались, альянс бы и дальше просто использовал украинцев с целью истощить Россию.

Дизен пояснил, что сейчас территория быстро переходит в пользу России. При этом речь идет о стратегической территории, которую альянс не желает видеть в руках Москвы. В связи с этим НАТО хочет как можно быстрее закончить конфликт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предостерег Запад от конфликта с Россией, напомнив, что это дважды становилось причиной распада объединенной Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли. Когда они состоятся и что говорят об этом в Москве и Киеве?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области начался пожар в частном доме

    НАТО начало искать компромиссы из-за продвижения России на фронте

    Еще один российский регион ночью подвергся воздушной атаке ВСУ

    70-летний монах ощупал грудь прихожанки и похвалил ее соски

    Неожиданная находка в аптечке поставила в тупик пользователей сети

    В России захотели установить оклад педагогов в 70 процентов от общей зарплаты

    Hyundai Motor отказалась выкупать свой бывший завод в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok