01:42, 2 февраля 2026Мир

В США предостерегли Европу от конфликта с Россией

Макгрегор: Конфликт с Россией дважды стал причиной развала объединенной Европы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Конфликт с Россией никогда не шел на пользу Европе — дважды они стали причиной развала объединенной Европы. На это указал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор напомнил, что Европа объединялась при Наполеоне Бонапарте и при Адольфе Гитлере. В обоих случаях эти правители принимали решение вторгнуться в Россию, что приводило к распаду. «Если у вас нет фигуры, которая могла бы распоряжаться всеми ресурсами хотя бы одной из стран и, эффективно объединяя остальные страны, принуждать их к союзу, а затем использовать их в унисон, то единства в Европе не будет», — подытожил аналитик.

Он также отметил, что нынешняя политика, проводимая лидерами стран — членов Евросоюза, не приведет Европу к светлому будущему. «Пока поколение беспомощных европейских глобалистов не уйдет с политической арены, я не думаю, что что-то изменится», — добавил Макгрегор.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европа до сих пор пытается вбить клин между Россией и США.

