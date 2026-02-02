Реклама

Наука и техника
11:29, 2 февраля 2026

Найдено природное средство для поддержки работы мозга

HPCE: Эфирные масла пачули, грейпфрута и кардамона улучшают память и внимание
Екатерина Графская
Фото: Olga Dzhoshkuner / Reuters

Вдыхание специально подобранной смеси эфирных масел может заметно улучшать память, внимание и исполнительные функции у здоровых людей. К такому выводу пришли британские исследователи, опубликовавшие результаты двойного слепого исследования в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (HPCE).

В эксперименте приняли участие 90 добровольцев, которых разделили на три группы: одни выполняли когнитивные задания в помещении с ароматом нового эфирного бленда «Genius», вторые — с запахом шалфея (ранее показавшего положительное влияние на память), третьи — без какого-либо аромата. Участники не знали, что запах является частью эксперимента.

Результаты показали, что группа с новым блендом лучше справлялась с заданиями на запоминание слов, рабочую память и сложные вычисления, а также чувствовала себя более бодрой и менее уставшей по завершении тестов. Измерения мозгового кровотока с помощью ближней инфракрасной спектроскопии показали усиление метаболической активности мозга во время выполнения заданий, причем эффект был выражен сильнее, чем при использовании одного шалфея.

Исследуемый бленд включал эфирные масла пачули, нероли, грейпфрута, кардамона, ладана, нарда, розмарина и лемонграсса. Ученые подчеркивают, что каждое из этих масел ранее связывали с влиянием на внимание, бодрствование или эмоциональное состояние, однако именно их сочетание дало наиболее выраженный эффект. Авторы предполагают, что синергия ароматов может усиливать работу нейронных сетей, отвечающих за память и концентрацию, хотя точные механизмы этого влияния еще предстоит изучить.

Ранее стало известно, что эфирные масла лекарственных растений могут стать дополнением к борьбе с бактериальными инфекциями.

