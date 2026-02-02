Реклама

03:00, 2 февраля 2026Забота о себе

Названы преимущества секса после 50 лет

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Альба Поведано заявила, что секс после 50 лет существенно отличается от интима в более молодом возрасте. Преимущества половой жизни в этот период она назвала в разговоре с изданием TN.

Во-первых, по словам Поведано, секс после 50 лет является более свободным, поскольку он предоставляет возможность исследовать себя без тех ограничений, которые были ранее. Например, исчезают опасения, связанные с возможной беременностью. Более того, именно в этом возрасте многие люди учатся принимать свое тело, благодаря чему могут устанавливать более тесную связь, пояснила специалистка.

Кроме того, в этом возрасте у людей уже имеется большой опыт половой жизни, поэтому человек становится увереннее в постели, добавила она. Обычно в этот период жизни люди намного легче говорят об истинных желаниях в сексе. «Данный этап может превратиться в очень интересный и по-настоящему плодотворный период», — заключила Поведано.

Ранее психиатр Эдуард Холодов предупредил, что антидепрессанты могут ухудшить сексуальную жизнь. Он утверждает, что эти препараты зачастую приводят к снижению либидо.

