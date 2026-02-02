Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:12, 2 февраля 2026Забота о себе

Названы привычки чаще занимающихся сексом людей

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Эксперты компании LELO, работающей в сфере интимных товаров, проанализировали, какие привычки встречаются у пар, часто занимающихся сексом. Об этом пишет New York Post.

Специалисты провели опрос и выяснили, что пары, занимающиеся сексом более восьми раз в месяц, в среднем проводят вместе вне дома 3,5 вечера. При этом менее активные в постели партнеры реже выходят из дома. Так, 27 процентов участников занимаются сексом максимум один раз в месяц; они ходят на свидания также не чаще одного раза в месяц.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Еще один фактор, который оказался связан с частотой занятия сексом, — это привычка партнеров переписываться в мессенджерах. По данным экспертов, пары, которые ведут активную сексуальную жизнь, в большинстве случаев (35 процентов) постоянно остаются на связи. Если же секс практически отсутствует, то партнеры редко пишут друг другу личные сообщения.

Ранее коуч по сексу и отношениям Джемма Найс заявила, что продолжительность идеальной прелюдии составляет 15 минут. По ее словам, это время покрывает разницу в сексуальных потребностях мужчин и женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Россиянин описал Нью-Йорк фразой «всем на тебя немного плевать»

    Найдена природная альтернатива антибиотикам

    Сантехник с необычным хобби нашел способ войти в историю

    Названо доводящее до оргазма упражнение

    Адвокаты жертв по делу Эпштейна потребовали удалить сайт с публикациями

    Американский профессор рассказал о западной стратегии в отношении Украины

    Европейский рынок завалили некачественные украинские яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok