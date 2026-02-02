Названы самые уязвимые для китайского Нового года категории товаров для россиян

Эксперт Дьяконов: Новый год в Китае затронет поставки электроники и игрушек

Особенности празднования Нового года в Китае затронут поставки некоторых товаров в Россию — некоторым импортерам, опоздавшим с отправкой грузов, придется переплачивать за перевозку, либо вовсе лишиться товаров до послепраздничного периода. Самые уязвимые для периода каникул в КНР категории товаров для россиян назвал «Ленте.ру» СЕО и учредитель логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

По словам эксперта, за пару недель до праздника (с 17 февраля по 3 марта в 2026 году) рабочие в Китае начинают массово уходить в отпуска. Такие особенности рынка труда в КНР приводят к эффекту домино для мировой торговли. До наступления этого периода производители стремятся отправить как можно больше товара, а это быстро перегружает логистику — ставки на перевозку контейнера растут на 500-1000 долларов по сравнению с ноябрем, и свободных мест на судах, в поездах и грузовиках не остается.

«В целом пиковый период для логистики длится 6-8 недель. Конкретно в этом году его начало приходится на середину января. Точно спрогнозировать завершение высокого сезона сложно: после окончания каникул китайские производители в первую очередь отправляют те партии, которые не успели вывезти до остановки. Затем обычно следует провал в отгрузках на две-три недели, так как произведенный товар был уже отправлен, а на новые партии нужно время», — пояснил Дьяконов.

В связи с этим ориентированному на китайский импорт российскому бизнесу приходится сталкиваться с удорожанием логистики — за два-три месяца расходы подскакивают на 30-40 процентов. Компании не успевают равномерно распределить издержки, потому бизнес оперативно пересматривает отпускные цены либо временно сокращает ассортимент. Россияне в то же время видят увеличение сроков доставки с китайских маркетплейсов (на 2-3 недели), рост цен на некоторые товары и даже дефицит отдельных позиций. Сильнее всего подвержены колебаниям товары, практически полностью зависящие от китайского импорта: электроника, бытовая техника, автозапчасти и комплектующие, игрушки и детские товары, одежда и текстиль.

Российские перевозчики в январе уже попросили помочь им с покупкой грузовиков в Китае. Президент «АвтоГрузЭкса» Вадим Филатов объяснил, что в Китае купить магистральный тягач грузоподъемностью 20 тонн можно за 4,5 миллиона рублей, а в России — за 6,5 миллиона. Также, по оценке экспертов, транспортным компаниям из КНР обслуживание одного автомобиля в месяц при среднем пробеге в 13 тысяч километров обходится в 624 тысячи рублей, а их российским конкурентам — в 936 тысяч, то есть на треть дороже.