06:00, 2 февраля 2026

Неожиданная находка в аптечке поставила в тупик пользователей сети

Олег Давыдов
Пользователь Reddit с ником Curious-Fairy04 выложил на портале фото предмета, обнаруженного им в аптечке нового дома, в который он только что переехал. По мнению автора, его могла оставить предыдущая владелица, однако у него не возникло вообще никаких идей, для чего могла предназначаться прозрачная колбочка с металлическим держателем.

«Я предположил бы, что это анальная пробка, а металлический элемент — стимулятор клитора», — написал в комментариях один из пользователей. «Возможно, это какая-то модная трубка для курения», — предположил другой. «Похоже, это крайне многофункциональный инструмент», — подытожил их выводы третий.

Однако сразу несколько пользователей высказали верные догадки об истинном предназначении предмета. Это оказалась брошь-бутоньерка, которую крепят к лацкану пиджака, предварительно положив внутрь свежесрезанный цветок.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась на портале фотографией странного предмета, обнаруженного ею 11 лет назад на одном из пляжей в безлюдном районе Швеции. На снимке изображен зеленый пластиковый контейнер, внутри которого находятся две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные прозрачной жидкостью.

