10:24, 2 февраля 2026

Медведев сделал неожиданный прогноз о судьбе Украины

Зампред СБ Медведев допустил, что Украина продолжит свое существование
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Украинское государство может продолжить свое существование. Этот прогноз о судьбе Украины сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что мир наступит лишь после того, как на Украине будет демонтирован существующий режим, однако допустил, что само государство продолжит существование «в каком-то виде». «Оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, я не знаю», — заявил он.

Заявление Медведева оказалось неожиданным, так как в 2024 году он предполагал, что к тридцатым годам двадцать первого века Украина уже не будет существовать, что решит вопрос членства страны в НАТО.

Ранее Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку».

