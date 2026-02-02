Реклама

01:59, 2 февраля 2026Из жизни

Обнаружена пугающая мужчин и привлекающая женщин длина пениса

BBC News: В Австралии выяснили длину полового органа, привлекающую женщин
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что мужчины с большим пенисом привлекают женщин и пугают других мужчин. Об этом сообщает BBC Science Focus.

В исследовании приняли участие более 600 мужчин и 200 женщин. Им показывали компьютерные изображения обнаженных мужских фигур с разным ростом, телосложением и длиной полового органа. Женщины оценивали их сексуальную привлекательность, а мужчины — степень угрозы, которую они ощущают со стороны человека на картинке.

Результаты показали, что участники обоих полов давали более высокие оценки фигуркам с большим размером пениса. При этом ученые обнаружили различие в восприятии. У женщин был определенный порог, после которого увеличение размера пениса уже не влияло на оценку привлекательности. Мужчины же воспринимали обладателей все более длинных пенисов как все более угрожающих.

Авторы исследования пришли к выводу, что мужчины могут переоценивать влияние, которое размер пениса оказывает на решение женщины при выборе партнера. Кроме того, результаты могут объяснять, почему у людей половые органы крупнее, чем у других приматов. По мнению ученых, это может быть результатом полового отбора.

Ранее были названы страны с самыми большими пенисами у мужчин. После анализа данных World Population Review исследователи заключили, что мужчины из Судана имеют самый большой средний размер полового органа — 17,96 сантиметра.

    Обнаружена пугающая мужчин и привлекающая женщин длина пениса

