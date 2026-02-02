Реклама

Основателя федерации бокса связали с покушением на начальника РОВД российского региона

«Ъ»: Основателя самарской федерации бокса Королева обвинили в убийстве Джураева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Тамбовской области

Тамбовский областной суд признал законным арест двух подозреваемых в расправе над начальником РОВД региона полковником милиции Валерием Джураевым, которая была совершена в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Один из арестованных — основатель самарской федерации бокса Андрей Королев, которого следствие считает заказчиком преступления. Сам он не признает вину, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Расследование по уголовному делу, возбужденному после расправы над полковником, было возобновлено в январе 2026 года. По нему задержали двух жителей Самарской области. Следствие считает, что в 1999 году Королев якобы возглавлял в Самарской области преступную группировку и решил избавиться от Джураева, который до назначения на пост начальника Тамбовского РОВД руководил управлением по борьбе с организованной преступностью.

У полковника была скандальная слава в регионе, отмечает «Ъ». Его неоднократно обвиняли в связях с преступными группировками и злоупотреблениях, но сам он заявлял, что его оговаривают высокопоставленные чиновники, чьи коррупционные преступления он расследовал.

По версии следствия, Королев отправил в конце 1999 года в Тамбов четырех киллеров, которые следили за Джураевым несколько месяцев, а днем 13 апреля 2000 года подкараулили его на выходе из здания областной больницы. Когда милиционер сел в свой автомобиль ВАЗ-2109, по нему открыли огонь из автомата. Раненого Джураева экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Покушение на него долгое время оставалось нераскрытым.

