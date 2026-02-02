Переехавший в Южную Корею россиянин пожаловался на алкоголизм местных жителей

«Лента.ру»: Живущий в Южной Корее россиянин заявил, что корейцы очень много пьют

Россиянин, живущий в Южной Корее уже восемь лет, заявил, что корейцы пьют больше, чем русские. О привычках местных жителей он поговорил с «Лентой.ру».

Даниил переехал в Сеул из Санкт-Петербурга в 2018 году. За это время он заметил, что в Корее существует проблема алкоголизма. Он пожаловался на то, что среди корейцев нет социальной стигмы на пьянство. «Если кто-то пьет четыре дня в неделю, не так, конечно, чтобы на ногах не держаться, но все равно до опьянения, никто не будет считать его алкоголиком», — объяснил он.

По словам Даниила, на пристрастие корейцев к алкоголю влияет и корпоративная культура. В прошлом в Корее коллеги часто выпивали после работы вместе. «Сейчас многие компании отказываются от таких посиделок, но раньше на сотрудников могли давить, если они не хотели пить со всеми», — добавил он.

Даниил отметил, что у корейцев и правда есть генетическая непереносимость алкоголя. Но она выражается только в головокружении и покраснении лица. Многие просто игнорируют это и продолжают пить.

Ранее уехавший в Англию в 16 лет россиянин подтвердил миф, что британцы являются пьющей нацией. Если в России, как считает Никита, люди обычно выпивают по пятницам и выходным, то в Англии приходят в бар в любой будний день.

