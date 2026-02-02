Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:04, 2 февраля 2026Из жизниЭксклюзив

Переехавший в Южную Корею россиянин пожаловался на алкоголизм местных жителей

«Лента.ру»: Живущий в Южной Корее россиянин заявил, что корейцы очень много пьют
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Россиянин, живущий в Южной Корее уже восемь лет, заявил, что корейцы пьют больше, чем русские. О привычках местных жителей он поговорил с «Лентой.ру».

Даниил переехал в Сеул из Санкт-Петербурга в 2018 году. За это время он заметил, что в Корее существует проблема алкоголизма. Он пожаловался на то, что среди корейцев нет социальной стигмы на пьянство. «Если кто-то пьет четыре дня в неделю, не так, конечно, чтобы на ногах не держаться, но все равно до опьянения, никто не будет считать его алкоголиком», — объяснил он.

По словам Даниила, на пристрастие корейцев к алкоголю влияет и корпоративная культура. В прошлом в Корее коллеги часто выпивали после работы вместе. «Сейчас многие компании отказываются от таких посиделок, но раньше на сотрудников могли давить, если они не хотели пить со всеми», — добавил он.

Материалы по теме:
Как россиянка переехала в Южную Корею: особенности культуры и жизни в Сеуле, чем удивили «сладкие» мужчины
Как россиянка переехала в Южную Корею:особенности культуры и жизни в Сеуле, чем удивили «сладкие» мужчины
14 октября 2024
«Здесь важно фильтровать базар» Россиянин переехал в Корею из любви к кей-попу и нашел жену. Какой стала его жизнь в этой стране?
«Здесь важно фильтровать базар»Россиянин переехал в Корею из любви к кей-попу и нашел жену. Какой стала его жизнь в этой стране?
Сегодня

Даниил отметил, что у корейцев и правда есть генетическая непереносимость алкоголя. Но она выражается только в головокружении и покраснении лица. Многие просто игнорируют это и продолжают пить.

Ранее уехавший в Англию в 16 лет россиянин подтвердил миф, что британцы являются пьющей нацией. Если в России, как считает Никита, люди обычно выпивают по пятницам и выходным, то в Англии приходят в бар в любой будний день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok