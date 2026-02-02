Реклама

Экономика
17:11, 2 февраля 2026Экономика

Петербуржцы заметили редкое оптическое явление

В небе над Петербургом заметили четыре луны
Виктория Клабукова

Кадр: fontanka.ru

В небе над Санкт-Петербургом заметили редкое оптическое явление. В ряд выстроились «четыре луны», пишет «Фонтанка».

Оптическое явление петербуржцы могли застать в ночь на воскресенье, 1 февраля. В небе над Северной столицей появились четыре светящихся объекта, напоминающих Луну, но отличающихся по силе свечения. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, данное явление не более чем мираж. Оптическая иллюзия возникает, если снимать фотографию через многослойный стеклопакет, из-за чего свет многократно отражается. В результате каждое стекло дублирует изображение, объяснил синоптик.

Подобным образом выглядит другое природное явление, парселена, иначе говоря «ложная луна». В данном случае увидеть несколько лун на небе можно невооруженным глазом, без стекла. Правда, при парселене менее яркие копии луны располагаются по бокам. Эффект возникает из-за преломления лунного света в ледяных кристаллах, которые содержатся в высоких перисто-слоистых облаках.

Другое оптическое явление, паргелия, недавно видели жители Сахалина. В небе над островом появилось «второе Солнце».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
