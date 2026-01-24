Россияне увидели «второе Солнце» из-за оптического явления

Жители России стали свидетелями паргелия — оптического явления, создающего иллюзию «второго (ложного) Солнца». Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Необычное явление запечатлел житель Сахалина. Оно возникает из-за преломления солнечного света в парящих кристалликах льда. Это один из видов гало.

В Курской, Тюменской областях, а также других регионах россияне видели яркие световые столбы, которые появились из-за сильных морозов.

В четверг, 15 января, «ложное солнце» наблюдали жители Москвы. В комментариях некоторые пользователи назвали явление «сбоем в матрице» и нехорошим знаком.

В декабре в небе над Пермским краем заметили похожие на ледяные иглы световые столбы. Подобный эффект возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Также явление могли наблюдать жители Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей.