Экономика
13:48, 24 января 2026Экономика

Россияне увидели «второе Солнце»

Россияне увидели «второе Солнце» из-за оптического явления
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BILD LLC / Shutterstock / Fotodom  

Жители России стали свидетелями паргелия — оптического явления, создающего иллюзию «второго (ложного) Солнца». Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Необычное явление запечатлел житель Сахалина. Оно возникает из-за преломления солнечного света в парящих кристалликах льда. Это один из видов гало.

В Курской, Тюменской областях, а также других регионах россияне видели яркие световые столбы, которые появились из-за сильных морозов.

В четверг, 15 января, «ложное солнце» наблюдали жители Москвы. В комментариях некоторые пользователи назвали явление «сбоем в матрице» и нехорошим знаком.

В декабре в небе над Пермским краем заметили похожие на ледяные иглы световые столбы. Подобный эффект возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Также явление могли наблюдать жители Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей.

    

