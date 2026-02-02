Реклама

Экономика
09:17, 2 февраля 2026

В России собрались повысить корпоративные платежи за электричество


Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Правительство приняло принципиальное решение о внедрении механизма take-or-pay в электросетях, что подразумевает обязательство оплаты услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, на чем продолжительное время настаивали «Россети». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ».

До 15 апреля Минэнерго должно внести соответствующий проект постановления для новых потребителей (более 670 киловатт). Кроме того, до 11 марта оно представит правительству согласованные предложения о возможности перевода на такой формат существующих потребителей.

В настоящее время передача электроэнергии оплачивается по фактическому потреблению. Вместе с тем электросетевые компании несут одинаковые расходы при любом уровне, так как обязаны поддерживать заявленные при техническом присоединении мощности.

Против изменения практики платежей за передачу электроэнергии долгие годы выступал энергоемкий бизнес, потому что фактически ему придется платить за ту же услугу больше.

Отдельно правительство собирается запретить техническое присоединение новых потребителей к магистральным сетям Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС). Вместо этого бизнес должен будет платить по более высокому котловому тарифу распредсетей.

До 15 апреля Минэнерго представит предложения с проектами соответствующих нормативных актов и разработает критерии, в рамках которых в особых случаях запрет может быть нарушен.

Обе инициативы направлены на борьбу с перекрестным субсидированием, то есть практикой перекладывания расходов с одной категории потребителей электроэнергии на другие. Власти хотят равномерно распределить перерасходы, чтобы сохранить низкие тарифы для населения, но исправить перекосы.

«Сообщество потребителей энергии», представляющее интересы крупной промышленности, ожидает, что нагрузка на предприятия вырастет на 61 миллиард рублей в год, а стоимость услуг по передаче — на 25-155 процентов в зависимости от региона. В ассоциации отметили, что последние восемь лет тарифы и без того растут темпами, превышающими инфляцию, а через три года увеличатся еще в полтора раза. Такая ситуация создает риски для энергоемкой промышленности.

Ранее «Совет рынка» (регулятор энергорынков) подсчитал, что к концу текущего года конечная стоимость электроэнергии для промышленности на Дальнем Востоке взлетит на 22 процента.

