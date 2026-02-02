Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

Певица Полина Гагарина захотела сделать пластическую операцию в Китае

Певица Полина Гагарина захотела сделать пластическую операцию у китайского врача. В этом она призналась журналистке Ксении Собчак в программе «Что о тебе думают?, выпуск вышел во «ВКонтакте».

37-летняя исполнительница рассказала, что наблюдает за работами азиатского врача, услугами которого она заинтересовалась. Однако звезда уточнила, что из-за популярности у хирурга расписана очередь до 2028 года.

«Он — китаец, делает это за 40 минут. У него запись — 2027 год уже закрыт. То есть можно записаться в 2028‑м. Там работа с мышцами, что‑то потрясающее. Мы разобрались. Если вот так, то я в какой‑то момент прибегну», — уточнила Гагарина.

В то же время певица подчеркнула, что сейчас пользуется только косметологией. При этом знаменитость добавила, что с трудом переносит уходовые процедуры. Так, по ее словам, во время биоревитализации она визжит.

В январе Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини. Исполнительница запечатлела себя в откровенном образе в зеркале, демонстрируя фигуру с рельефным прессом.