00:19, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Пользователей Android предупредили о возросшей опасности взлома

F6: В 2025 году было обнаружено в шесть раз больше ресурсов с Android-троянами
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году было обнаружено и заблокировано в шесть раз больше онлайн-ресурсов с Android-троянами, чем годом ранее. О возросшей опасности взлома владельцев устройств с этой операционной системой в беседе с «Лентой.ру» предупредил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров.

«По итогам 2025 года специалисты F6 зафиксировали рост числа мошеннических ресурсов, которые использовались во всех типах атак, включая фишинг, скам и распространение вредоносных приложений (ВПО). Особенно резко увеличилось количество ресурсов, связанных с распространением вредоносного ПО и маскировавшихся под реальные бренды. Таких ресурсов с Android-троянами в среднем на один бренд было выявлено и заблокировано почти в шесть раз больше, чем в 2024 году», — констатировал Егоров.

Он добавил, что столь бурный рост объясняется активностью скам-групп, нацеленных на заражение пользователей с устройствами под управлением Android. При этом киберпреступники максимально автоматизировали процесс создания фишинговых ссылок, что также находит отражение в статистике — количество заблокированных ресурсов, использовавшихся с этой целью, увеличилось на 4 процента — с 3714 на один бренд до 3851. При этом для скам-площадок этот показатель составил 15 процентов (рост с 6398 на один бренд до 7357), а для ресурсов, с помощью которых распространялось ВПО — на 471 процент (с 28 на один бренд до 160).

«В 2025 году, как и в предыдущие годы, американские хостинг-провайдеры лидировали по размещению мошеннического контента, нацеленного на российских пользователей. У хостеров в США в 2025 году были зарегистрированы 84,4 процента фишинговых ресурсов и 76,9 процента скам-ресурсов, у российских хостинг-провайдеров — 1,6 процента фишинговых ресурсов и 8,2 процента скам-ресурсов», — заключил Егоров.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний. Такие фейковые страницы злоумышленники стали создавать в январе 2026 года.

