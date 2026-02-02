Реклама

Премьер-министр страны БРИКС подтвердил сделку с США

Моди поблагодарил Трампа за снижение пошлин на импорт из Индии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pib / Press Information / Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что США снизят пошлины на индийскую продукцию до 18 процентов. О сделке политик сообщил в социальной сети Х.

«Я рад, что на нашу продукцию теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», — написал он.

Моди подчеркнул, что сотрудничество «двух крупнейших демократий мира» принесет пользу народам США и Индии. Он также заявил о поддержке мирных устремлений Трампа.

Ранее Трамп рассказал об обещании Моди, что Индия прекратит импорт российской нефти. Моди также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы в обмен на снижение пошлин.

