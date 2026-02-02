Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:22, 2 февраля 2026Путешествия

Пропавшие в Египте россияне нашлись в полиции и рассказали об условиях заключения

Пропавших в Каире россиян держали в изоляторе трое суток в наручниках и повязках
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пропавшие в Египте российские туристы нашлись в полиции и рассказали об условиях заключения. Об этом пишет издание «Крыша ТурДома» в Telegram-канале.

По их словам, перед задержанием они залезли на крышу одного из зданий в Каире, которое оказалось жилым домом. Согласно местным законам, посторонним запрещен вход в соответствующие помещения. Туристов быстро выследили по камерам, а затем для ареста отправили на место правоохранителей.

Россияне рассказали, что в участке им не разрешили связаться с семьей и представителями российского консульства. Однако пообещали, что информация и так будет передана. Позже выяснилось, что этого не произошло. Так, молодые люди провели в изоляторе трое суток. Их держали в отдельном помещении, однако оба описали условия как крайне тяжелые — все это время они были в наручниках с повязками на глазах, которые снимали некоторые стражи порядка в зависимости от смены.

О двух пропавших туристах из Екатеринбурга в Египте сообщалось 28 января. Уточнялось, что они поехали на автобусе из отеля в Шарм-эш-Шейхе в Каир, перестали выходить на связь и пропустили обратный рейс. Позже их нашли в одном из полицейских участков египетской столицы.

