17:31, 2 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт приговор для изнасиловавшего 10-летнюю школьницу российского блогера

В Петербурге блогеру Роммелю дали 15 лет за надругательство над 10-летней
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд приговорил блогера Клауда Роммеля к 15 годам лишения свободы за изнасилование 10-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Роммель признан виновным по части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Свою вину он не признал. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 01 января 2021 года по 18 февраля 2024 года осужденный насиловал школьницу в квартире на Заневском проспекте.

Как сообщает «78» в своем Telegram-канале, девочка приходила домой к Роммелю, чтобы заниматься школьными предметами, но в дальнейшем стала жить в его квартире вместе с матерью.

Ранее сообщалось, что блогер делал массаж полуголой школьнице 19 февраля. Тогда полицейские узнали о том, что в Красногвардейском районе девочка проживает в квартире с Роммелем и еще одним мужчиной. Уточнялось, что никто из них не приходится ребенку родственником. Кроме того, была информация о том, что ее мать также живет в этой квартире, только в отдельной комнате, тогда как школьница на протяжении года делит свою с двумя мужчинами. Отмечается, что женщина в правоохранительные органы не обращалась. Фигурант подчеркивал, что испытывает к девочке отцовские чувства.

