Наука и техника
10:47, 2 февраля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыто влияние морозов на связь и технику

Профессор МИРЭА Юрасов: Сильный мороз может нарушить связь и навигацию
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

При температурах ниже 20 градусов навигация в телефоне или в машине перестает работать, а телефон может потерять связь. Чтобы избежать ненужных проблем, нужно беречь технику от переохлаждения. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Основная проблема кроется в аккумуляторе. На холоде химические реакции внутри батареи замедляются, и уже при минус 20 градусах устройству начинает не хватать мощности. Чтобы не разрядиться в ноль, оно переходит в режим жесткой экономии: отключает самые энергоемкие модули, включая усилитель сотового сигнала и часть GPS-приемника. Поэтому на экране и может появиться надпись «нет сети» или карта перестает обновлять местоположение», — сказала Юрасов.

При сильном морозе также могут возникать сбои в работе высокочастотных компонентов, отвечающих за связь и спутниковый прием, добавил эксперт. Даже микроскопическая ледяная пленка на внутренних контактах или антенне в корпусе ухудшает прием сигнала — это касается любого устройства, использующего GPS или Глонасс: смартфона, планшета или умных часов, уточнил он.

В числе прочего, что страдает на морозе — электромобили. Владельцы зимой замечают, что реальный запас хода падает на 30-40 процентов из-за расхода энергии на обогрев и падения эффективности батареи, пояснил Юрасов.

«Чтобы избежать проблем, стоит соблюдать несколько простых правил. Главное — максимально беречь устройство от переохлаждения. Если вам нужно воспользоваться навигацией на улице, держите смартфон или другое устройство не в руке, а во внутреннем кармане куртки и доставайте только на короткий период времени», — посоветовал эксперт.

В машине не следует класть телефон на холодную панель у лобового стекла и разговаривать долго по телефону на улице. Если гаджет все же замерз и выключился, не нужно пытаться сразу же его зарядить или согреть на батарее отопления, так как это может привести к образованию конденсата внутри гаджета, пояснил специалист.

«Дайте технике плавно отогреться при комнатной температуре. Водителям в длительные поездки, особенно в условиях плохого покрытия, имеет смысл проложить маршрут заранее и загрузить офлайн-карты, а навигацию питать от бортовой сети через car-holder с зарядкой, чтобы не нагружать охлажденную батарею телефона»

Алексей Юрасов

Ранее москвичам предсказали холодное начало февраля, а также вторую декаду этого месяца с температурой ниже нормы. В последние дни февраля температура может превысить норму.

