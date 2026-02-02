Реклама

Экономика
14:32, 2 февраля 2026Экономика

Россия стала активнее торговать с Белоруссией

Турчин: Торговый оборот России и Белоруссии за год вырос на 5,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

За минувший год торговый оборот России и Белоруссии вырос на 5,6 процента. О том, что два государства стали активнее торговать друг с другом, заявил премьер-министр республики Александр Турчин, его слова приводит ТАСС.

В ходе заседания Совета министров Союзного государства в Москве Турчин отметил, что самый быстрый рост показывает торговля услугами. Потенциал экономического роста стороны видят в промышленной кооперации и совместной реализации инновационных проектов.

«Что обеспечит добавленную стоимость, загрузку производственных мощностей, экономическую отдачу вложенных средств, возможность инвестировать в новые проекты, а также импортонезависимость и технологический суверенитет», — добавил он.

В 2025 году главным поставщиком рыбы стала не имеющая собственного моря Белоруссия. Она поставила на российский рынок 112 тысяч тонн рыбы на 336 миллионов долларов. Китайский импорт оценили в 96 тысяч тонн (410 миллионов долларов). На турецкий импорт пришлось 75 тысяч тонн (482 миллиона долларов).

