Экономика
13:40, 2 февраля 2026

Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

«Известия»: Золото и рублевые вклады оказались самыми доходными активами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Самыми доходными инвестиционными активами в России за последние семь лет оказались золото и вклады. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации российских банков (АРБ).

С 2019 по 2025 год, отмечают эксперты, вышеуказанные активы принесли владельцам наибольший доход, который заметно превысил инфляцию. Их показатель за отчетный период составил 62,9 процента.

Самым прибыльным инвестиционным инструментом, пояснили аналитики, оказалось золото. С 2019 года этот актив прибавил в стоимости 295 процентов. Прирост биржевой цены драгметалла оказался почти четырехкратным. В остальном же сохранить свои сбережения в условиях ускорения инфляции россиянам помогли банковские рублевые вклады.

Последние еще долгое время будут сохранять привлекательность для граждан, заявил ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Средняя доходность по такого рода финансовым продуктам, пояснил он, продолжит оставаться высокой до тех пор, пока ключевая ставка Центробанка не станет однозначной. В 2026 году для этого нет весомых предпосылок, подчеркивал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Что касается золота, то ряд экспертов рекомендовал россиянам осторожно подходить к вложениям в этот драгметалл. Его котировки (как и серебра), объяснял портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, остро реагируют на самые незначительные внешние факторы, включая геополитику и изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В случае стабилизации напряженной обстановки, предупреждал он, за стремительным удорожанием золота может последовать не менее резкое удешевление, что в итоге и произошло в начале февраля. На этом фоне более оптимальным вариантом для россиян стало бы дождаться стабилизации цен, резюмировал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.

