Путешествия
Путешествия
14:42, 2 февраля 2026Путешествия

Россиянам предложили горящие туры на теплое море до 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: Самой бюджетной для отдыха страной с теплым морем в феврале стал Египет
Алина Черненко

Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

Россияне могут купить горящие туры на теплое море в феврале по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самой бюджетной страной в последний зимний месяц стал Египет, на втором месте идут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Так, десятидневный тур в Хургаду с вылетом из Москвы 11 февраля и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется от 79,5 тысячи рублей. Тем временем аналогичный тур в эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ с вылетом из Москвы 4 февраля и проживанием в четырехзвездочном отеле стоит от 84,2 тысячи рублей.

В АТОР также составили список направлений, где в феврале можно отдохнуть до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом. В него вошли Оман, Бахрейн, Таиланд и китайский Хайнань.

Ранее сообщалось, что Египет вошел в список самых популярных направлений для отдыха россиян на зимних каникулах. Большим спросом также пользовались Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
