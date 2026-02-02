Реклама

16:39, 2 февраля 2026

Рудова рассказала о тусовках с молодежью

42-летняя актриса Наталья Рудова заявила, что любит проводить время с молодежью
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актриса Наталья Рудова рассказала, как проводит время с молодыми людьми, чтобы чувствовать себя моложе. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам 42-летней звезды, она не считает возраст препятствием для того, чтобы хорошо проводить время.

«Я молодая, я классная, молодая. Сейчас съездили в Новосибирск с большой блогерской тусовкой, веселились, как в первый раз. Это было очень весело и круто», — сказала Рудова.

Артистка также заявила, что возрастные требования — «надуманная обществом история».

Ранее стало известно, что российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала процесс смены имиджа.

