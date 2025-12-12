42-летняя звезда «Универа» сменила имидж

Российская актриса Наталья Рудова сменила имидж, нарастив волосы

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала процесс смены имиджа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» продемонстрировала кадр, сделанный в салоне красоты. На нем мастер выполняет Наталье процедуру наращивания волос, вплетая искусственные пряди в натуральные волосы. «Голливудское наращивание топ», — подписала она.

Ранее в декабре 42-летняя звезда «Универа» показала фото в облегающем мокром платье. Она запечатлела себя в ярко-красном мокром наряде с глубоким декольте, которое облегало ее фигуру.