Рассекречены все характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra выйдет со стилусом, чипом Qualcomm и батареей 5000 мАч

Будущий флагман Samsung останется со стилусом S Pen и батареей емкостью 5000 миллиампер-часов. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Источники медиа рассекретили все важные характеристики Galaxy S26 Ultra — самого топового смартфона Samsung. Аппарат будет иметь 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED с разрешением QHD+ и частотой 120 герц. Девайс получит параметры 163,6x78,1x7,9 миллиметров и вес 214 грамм. Устройство выйдет с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Многие особенности устройства останутся прежними — как у модели 2025 года Galaxy S25 Ultra. Так, смартфон получит тот же форм-фактор, поддержку стилуса S Pen, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, основную 200-мегапиксельную камеру. Также на задней панели гаджета будут расположены 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 50-мегапиксельная перископическая телекамера и 10-мегапиксельный телеобъектив.

Инсайдеры рассказали, что смартфон на выходе получит операционную систему (ОС) Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Скорее всего, Galaxy S26 Ultra будет поддерживать — впервые в истории серии — быструю зарядку 60 ватт.

Ранее известный инсайдер Роланд Квандт рассказал, что Samsung Galaxy S26 подорожает относительно S25, а Galaxy S26 Ultra — напротив, подешевеет. По его информации, самый доступный S26 Ultra обойдется в 1609 евро (146 тысяч рублей).