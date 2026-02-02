Штормовая волна в США смыла дом и попала на видео

В США сняли на видео, как штормовая волна смывает жилой дом

Штормовая волна смыла дом в штате Северная Каролина на юго-востоке США. Последствия непогоды сняли на видео, которое опубликовал телеканал NBC.

На кадрах видно, как дом на сваях, который стоял на побережье, обрушается и начинает качаться на волнах. Вокруг пострадавшего здания плавают доски, куски фасада и мебели.

По данным американских властей, от шторма получили повреждения десятки зданий в регионе. «Боже, дом вдали тоже сейчас снесет, ребята. Ничего себе! И вот этот дом тоже. Господи, дом, в котором я нахожусь, как будто тоже вот-вот смоет», — прокомментировали происходящее авторы видеозаписи.

Ранее стало известно, что жертвами снежного шторма, который обрушился на большую часть США, стали как минимум 30 человек. Среди тех, кого не удалось спасти, двое сбитых снегоуборочной техникой в Массачусетсе и Огайо, подростки, получившие несовместимые с жизнью травмы при катании на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, тело которой было обнаружено под снегом в городе Эмпория (штат Канзас).