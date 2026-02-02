Реклама

08:37, 2 февраля 2026Бывший СССР

Спецподразделения ГУР Украины понесли потери у российской границы

ТАСС: Спецподразделения ГУР МО Украины понесли потери в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины понесли потери при попытке контратаковать у Симоновки Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как отметили силовики, подразделения группировки российских войск «Север» продвинулись на трех участках и заняли два опорных пункта противника на указанном направлении. После этого украинское командование отправило в контратаку силы ГУР.

«Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР МО Украины. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Харьковскую область элитные заградотряды из Львова, чтобы предотвратить дезертирство. Утверждается, что на север Украины прибыли бойцы из 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка украинских войск.

